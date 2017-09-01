Дівчина обікрала свою сестру

До чергової частини Центрального відділу поліції звернулася 27-річна жінка, яка повідомила, що невідомий, скориставшись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, з шафи викрав золото.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Під час комплексу невідкладних оперативно-пошукових заходів було встановлено, що жінці допомагає наглядати за дітьми її рідна сестра, яка довгий час веде аморальний спосіб життя. Було вирішити перевірити інформацію щодо її причетності до злочину. Паралельно оперативники перевірили місця можливого збуту золотих прикрас і встановили, що вони були здані до ломбарду. Зловмисниця була затримана.

Крадійкою виявилася 29 — річна безробітна жителька Центрального району, яка раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності. Зловмисниця пояснила, що викрала ювелірні прикраси через важке матеріальне становище. Викрадене майно здала, а виручені гроші витратила на алкоголь та розваги.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч. 2 ст. 185 «Крадіжка, вчинена повторно, або за попередньою змовою групою осіб» Кримінального кодексу України. За такі дії санкцією статті передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 3-х років.