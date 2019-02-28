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Дівчина-оператор допомогла 11-річному хлопцю під час домашньої тиранії

Опубликовано 04 Мар 2019

Відкриття центр UASC 24 (9)«Приїздіть скоріше, він мене душить»,- захлинаючись від плачу, прокричала у телефонну слухавку дитина. В родині заявника вкотре виник конфлікт з п’яним вітчимом. До приїзду наряду поліції оператор залишалася з ним на лінії, змогла заспокоїти та скоординувала дії школяра.

Повідомлення надійшло до Єдиного аналітичного сервісного центру сьогодні, 4 березня, близько третьої ночі. Менше ніж за хвилину дівчина-оператор дізналася основні данні неповнолітнього та обробила виклик. Наряд «допомоги» був направлений за вказаною адресою.

Поки їхали поліцейські спеціаліст з’ясувала, що 33-річний вітчим в стані алкогольного сп’яніння почав сваритися в матір’ю хлопця. Образливі слова та агресія перекинулася і на 11-річну дитину, яка не могла дати відсіч домашньому насильнику. Чоловік намагався вдарити та навіть душити пасинка. Схопивши телефон, потерпілий зателефонував на 102.

Рятуючись від агресора, в прохолодну погоду школяр вибіг на вулицю в піжамі. «Добре, що в шкарпетках»,- промовив маленький заявник, весь час переконуючи дівчину з колл-центру, що йому не холодно.

Мати з вітчимом залишилася у будинку. Жінка своїми силами намагалася приборкати тирана, проте крики, які було чутно у слухавку, говорили, що її дії марні.

Весь час операторка залишалася з хлопчиком на лінії, аби, хоч і на відстані, контролювати дії та бути впевненою, що неповнолітній у безпеці. Добрим, спокійним голосом, порадами та розмовою на різні теми дівчина змогла заспокоїти дитину до приїзду поліцейських.

Вже за 10 хвилин правоохоронці прибули на місце події, конфлікт було урегульовано.

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