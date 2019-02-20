Дівчина-оператор врятувала 15-річну дівчину від домашнього агресора

«Допоможіть моїй мамі, її співмешканець нам погрожує», — такими словами звернулася по допомогу до поліції школярка. Ані на хвилину оператор не залишила дівчину на одинці з сімейним тираном. До приїзду наряду поліції заспокоювала та координувала дії неповнолітньої заявниці.

Тривожний виклик надійшов до поліції в 2.30 ночі. У телефонній слухавці прозвучав голос дівчини, яка просила допомоги. За лічені хвилини оператор служби «102» дізналася всю необхідну інформацію та утримувала на лінії неповнолітню маріупольчанку до прибуття поліцейських.

З самого початку розмови було зрозуміло, що заявниця телефонує не вперше. Дівчина розповіла, що співмешканець мами в стані алкогольного сп’яніння почав конфліктувати з жінкою. Чоловіка навіть не бентежила присутність у кімнаті трирічної дитини, його рідної доньки. Загалом в родині мешкає п’ятеро неповнолітніх дітей, які кожного разу є свідками домашньої тиранії.

Неповнолітня заявниця також повідомила, що сварки в родині звичайна справа: тільки-но вітчим вживає алкоголь – починає погрожувати матері. Не пройшло і місяця, коли в останній раз дівчина зверталася по допомогу до поліції. Цього разу, хвилюючись, що чоловік може заподіяти лихо, школярка знову набрала «102».

Під час розмови оператор змогла заспокоїти заявницю, порадила не реагувати на провокації з боку агресора та піти до іншої кімнати, де дитина почувала би себе у безпеці.

Вже за кілька хвилин наряд поліції прибув на місце. Правоохоронці допомогли розв’язати конфлікт та вгамували домашнього кривдника.