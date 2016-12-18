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Дiвчина побачила оголошення, що її розшукують, та повернулась додому

Опубликовано 29 Ноя 2018

подросУ пошуках дівчини були задіяні поліцейські та небайдужі мешканці, однак додому юна маріупольчанка повернулася сама.

27 листопада до поліції звернувся батько 15-річної дівчини, який повідомив, що його донька не повернулася додому з навчання.

Співробітники ювенальної превенції та карного розшуку Лівобережного відділення поліції розпочали оперативно-розшукові заходи, встановили обставини події, опитали ймовірних свідків та знайомих дівчинки.

Завдяки оперативному розповсюдженню факту розшуку серед кола знайомих, учениця побачила в інтернеті оголошення про її розшук. Налякана втікачка повернулася додому наступного дня. З’ясувалось, що напередодні дівчина посварилася із своєю мачухою та через образу вирішила не повертатися додому. Допоки рідні не знаходили собі місця, вона знаходилася у своїх знайомих.

Із мачухою та дівчиною було проведено профілактичну бесіду. Відносно жінки складений протокол за ст. 184 Кодексу про адміністративні правопорушення України «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

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