Дівчина та її приятель вирішили не сплачувати за одяг

19-річна дівчина та її 18-річний приятель вирішили не сплачувати за одяг у крамниці та заховав речі у рюкзаки просто вийшли з магазину. Протягом доби правоохоронці встановили особи зловмисників та затримали їх.

По допомогу до поліції звернулася 53-річна власниця магазину одягу у селі Білосарайська Коса, яка повідомила, що з її крамниці вкрали одяг.

За викликом прибули співробітники слідчо-оперативної групи Мангушського відділення поліції.

Протягом доби, в ході проведення оперативної роботи, розшуковці встановили та викрили зловмисників. Ними виявилися мешканці Маріуполя, 19-річна дівчина та її 18-річний приятель. Спільники вибрали одяг та пішли до примірочної кімнати, де ретельно сховали частину речей у рюкзаки, а іншу залишили у крамниці. Зробивши вигляд, що речі не підійшли, вони спокійно вийшли з крамниці.

Раніше товариші вже притягувалися до кримінальної відповідальності за злочини майнового характеру.

Речові докази вилучені та найближчим часом будуть повернуті власниці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. За такі дії санкцією статті передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 3-х років.