Диверсійна схованка – автомат Калашникова та пістолет

У підвалі занедбаного гаражу оперативники виявили автомат, магазин з набоями та пістолет. Було встановлено, що зброю у червні 2014 року заховав бойовик, який наразі переховується на тимчасово окупованій території.

У ході проведення оперативно-профілактичних заходів з вилучення нелегальної зброї, боєприпасів та вибухівки співробітники карного розшуку Центрального відділу поліції отримали інформацію про те, що в одному з гаражів автокооперативу може знаходитися вогнепальна зброя.

Під час огляду місця у підвальному приміщенні гаражу поліцейські виявили схованку, в якій знаходилися АК-74, магазин з 30 патронами до нього та пістолет.

64-річний власник гаража довгий час не користувався ним, тому навіть не здогадувався про прихований арсенал. Приміщення перебуває в аварійному стані – частково відсутній дах та ворота, є проломи у стінах підвалу та самого гаражу.

Поліцейські встановили, що вилучений автомат Калашникова був викрадений в 2014 році з військової частини 3057 Нацгвардії України в Маріуполі.

Зброю у червні того ж року приховав 25-річний учасник збройних формувань так званої «ДНР». За наявною інформацією, наразі він переховується на тимчасово окупованій території.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.