Дивовижний світ творчості

Мобільна галерея «Світ захоплень» Центральної бібліотеки ім. В.Г. Короленка запрошує маріупольців і гостей міста долучитися до дивовижного світу творчості.

Близько ста своїх робіт по живопису і декоративно-прикладному мистецтву представили в Мобільній галереї діти з Міського центру позашкільної роботи за місцем проживання (директор Балабан Л.В.).

Виставка захоплює різноманітністю технік образотворчого мистецтва і прикладної творчості, а також талановитістю дітей! В експозиції галереї представлені витинанки, вишивки стрічками та бісером, композиції з солоного тіста, гофропапіру і природного матеріалу, вироби з фоамірана, ізонить. А ще – пейзажі та натюрморти, виконані маслом, аквареллю, акрилом!

Дитячий світ – емоційно найсильніший життєвий період людини. Світла, добра енергетика дитячої творчості надає психотерапевтичний вплив і на самого автора, і на людину, що сприймає творчість!

6 січня в Мобільній галереї відбулося урочисте відкриття виставки. Вона продовжить роботу до 28 січня.