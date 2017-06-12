Для детей из пришкольных лагерей двух поселков Мариуполя прошли уроки ПДД
Роль учителя взял на себя начальник Кальмиусского отделения полиции Андрей Бондаренко, однако занятия мало напоминали обычные школьные уроки. После небольшого рассказа дети попробовали применить полученные знания на практике, а в завершении встречи смогли изучить новый полицейский автомобиль и прокатиться на нем.
Уберечь жизнь и здоровье маленьких участников дорожного движения — дело общее и для родителей, и для педагогов, и для работников полиции. Именно поэтому мариупольские правоохранители встретились с детьми из прифронтовых сел, что бы напомнить им о важности соблюдения правил дорожного движения во время летних каникул.
Главная цель встречи – приобщить детей к основам безопасного поведения на дорогах, снизить уровень травматизма детей во время летних каникул, не допустить их участие в дорожно-транспортных происшествиях.
В небольших поселочках Кальмиусского района, таких как Каменск и Старый Крым, местные жители знают своих полицейских, включая их руководителя. Андрей Бондаренко держит на личном контроле превентивную работу с детьми и уделяет этому вопросу особое внимание.
Вот и на днях в рамках превентивных мероприятий по предупреждению детского травматизма на дорогах полковник полиции лично провел уроки на знания ПДД.
Кроме того, в ходе беседы правоохранитель акцентировал внимание слушающих на изучении знаков дорожного движения и их значения для всех участников дорожного движения. Внимание школьников было уделено и изучению правил личной безопасности движения в темное время суток и использованию светоотражающих элементов на детских велосипедах во время езды.
Чтобы беседа стала более интересной, местная детвора под руководством сотрудников превентивной деятельности вышла закрепить полученные знания на дорогу. Там они в игровой форме реализовывали свои полученные теоретические знания на практике.