Для дітей з Донеччини та Луганщини пройшов арт-фестиваль «Україна в наших серцях»

Поліцейські та районна влада об’єднали зусилля, аби влаштувати для дітей з двох областей цікаве та яскраве дозвілля. До його проведення долучилися лігівці зі всієї Донеччини.

Протягом вихідних на узбережжі Азовського моря у курортному Мелекіно лунали українські пісні та дитячий сміх – це діти з двох областей, які страждають від російської агресії, зібралися, аби позмагатися у спортивних конкурсах, продемонструвати майстерність у ліпці з піску і таланти у співі.

Арт-фестиваль відбувся за ініціативи Мангушського відділення поліції при повній підтримці Мангушської районної та селищної ради. Відкрили захід заступник начальника ГУНП в Донецькій області Павло Алєксєєнко, голова Мангушської селищної ради Дмитро Черниця та Мелекінський селищний голова Володимир Попович.

Крім того, участь у пляжному фестивалі взяли учасники «Ліги майбутніх поліцейських» з усієї Донеччини та загін юних помічників поліції «Щит» (Щастинська загальноосвітня школа №1).

Для учасників було розроблено спеціальну програму, яка складалася з ліпки піщаних фігур, спортивних змагань та етновистави. А щоб фестиваль був ще й пізнавальним, правоохоронці нагадали молоді про правила поводження з небезпечними предметами та на воді.