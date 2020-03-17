Для маріупольських школярів стартували телеуроки

Сьогодні в Маріуполі пройшли перші онлайн-уроки для маріупольських школярів. З такою ініціативою виступив департамент освіти Маріупольської міської ради на час карантину. Тепер уроки будуть проходити кожен будній день з 11:00 до 14:00 за розкладом на телеканалі «Маріупольське телебачення».

За словами директора методично-консалтингового Центру Ірини Святченко, так діти зможуть не відстати від шкільної програми і навіть приділити більше часу проблемним темам.

«Уроки проходять по телевізору в прямому ефірі, у кожного класу свій розклад. Вівторок і четвер навчаються діти з п’ятого по сьомий клас, а понеділок, середу і п’ятницю — з 8 по 10. Для учнів молодшої школи організовані освітні та інтегровані онлайн платформи, а для учнів 11-х класів з’явився час на поглиблення знань з предметів, обраним для проходження ЗНО», — підкреслила Ірина Святченко.

Нагадаємо, на всій території закриті всі навчальні заклади, в тому числі і в Маріуполі. Дистанційне навчання відбуватиметься по буднях до кінця карантину. Крім того, трансляція буде здійснюватися на офіційній сторінці каналу «МТВ» в Facebook, відеоуроки можна буде подивитися і на YouTube. Школярам будуть задавати і домашні завдання.

Графік проведення онлайн-уроків на поточний тиждень:

17.03.2020 (вівторок)

8 клас

Час проведення: 11.00 — 12.00

Українська мова. Тема уроку: «Відокремлені члени речення» (1 частина). Учитель — Царюк Олена Олександрівна, СШ №66.

Алгебра. Тема уроку: «Рішення неповних квадратних рівнянь». Учитель — Лапіна Ірина Альбертівна, СШ №5.

Англійська мова. Тема уроку: «Порівняння Present Perfect і Past Simple». Учитель — Петрашіна Людмила Аркадіївна, НВК №27.

9 клас

Час проведення: 12.00 — 13.00

Українська мова. Тема уроку: «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Основні норми української літературної вимови». Учитель — Кулигіна Олена Володимирівна, Технологічний ліцей.

Алгебра. Тема уроку: «Нескінченно спадна геометрична прогресія». Учитель — Поліщук Світлана Вікторівна, Міський ліцей.

Англійська мова. Тема уроку: «Умовні речення I типу. Захист навколишнього середовища». Учитель — Королева Олена Станіславівна, ЗЗСО №47.

10 клас

Час проведення: 13.00 — 14.00

Українська мова. Тема уроку: «Закінчення -а (-я), — у (ю) в іменників чол. Р .. II відміни, родового відмінка». Учитель — Мітрохова Олена Миколаївна, СШ №5.

Алгебра. Тема: «Рішення тригонометричних рівнянь». Учитель — Безхлібний Вікторія Олександрівна, Морський ліцей.

Англійська мова. Тема уроку: «Умовні речення II типу. Природні катаклізми». Учитель — Королева Олена Станіславівна, ЗЗСО №47.



18.03.2020 (середа)

5 клас

Час проведення: 11.00 — 12.00

Українська мова. Тема уроку: «Другорядні члени речення». Учитель — Музаффарова Олена Сергіївна, СШ №4.

Математика. Тема: «Множення десяткових дробів». Учитель — Ченгаев Галина Іванівна, НВК №27.

Англійська мова. Тема уроку: «The weather mix and clothes». Учитель — Козачок Тетяна Юріївна, ЗЗСО №42.

6 клас

Час проведення: 12.00 — 13.00

Українська мова. Тема уроку: «Узагальнення по темі» Прикметник «. Учитель — Завада Тетяна Вікторівна, НВК №14.

Математика. Тема уроку: «Розподіл раціональних чисел» Учитель — Тронза Ірина Олександрівна, СШ №3.

Англійська мова. Тема уроку: «Travelling». Учитель — Овелян Інна Володимирівна, гімназія №1.

7 клас

Час проведення: 13.00 — 14.00

Українська мова. Тема уроку: «Правопис прислівників». Учитель — Шолохова Олена Іванівна, ЗЗСО №15.

Алгебра. Тема: «Лінійна функція. Побудова графіків». Учитель — Губська Олена Федорівна, НПК «27″.

Англійська мова. Тема уроку: «Фільми. Кіножанрах». Учитель — Королева Олена Станіславівна, ЗЗСО №47.



19.03.2020 (четвер)

8 клас

Час проведення: 11.00 — 12.00

Фізика. Тема уроку: «Закон Ома. Рішення задач». Учитель — Маломедовська Ірина Борисівна, ЗОШ №31.

Історія України. Тема уроку «Лівобережна Україна. Ліквідація Гетьманщини». Учитель — Чеботарьова Світлана В’ячеславівна, НВК №27.

Біологія. Тема уроку: «Загальна характеристика аналізаторів. Зорова сенсорна система». Учитель — Холявіна Світлана Миколаївна, НВК №48.

9 клас

Час проведення: 12.00 — 13.00

Фізика. Тема уроку: Тема: «Рівноприскорений прямолінійний рух». Учитель — Стовба Світлана Миколаївна, ЗОШ №47.

Всесвітня історія. Тема уроку: Франція в останній третині 19 століття. Учитель — Литвиненко Віталій Віталійович, ЗОШ №10.

Біологія. Тема уроку: «Популяція і мікроеволюція. Видоутворення». Учитель — Дергачова Тетяна Олексіївна, СШ №3.

10 клас

Час проведення: 13.00 — 14.00

Фізика. Тема уроку: «Рівняння ідеального газу. Ізопроцессамі». Учитель — Безхлібний Вікторія Олександрівна, Морський ліцей.

Історія України. Тема уроку: «Індустріалізація в Україні в 20-30 роки. Учитель — Петровська Наталія Вікторівна, Технічний ліцей.

Біологія. Тема уроку: «Закономірності розподілу алелей в популяціях». Учитель — Пономарчук В’ячеслав Вадимович, Технічний ліцей.

9 клас

Час проведення: 12.00 — 13.00

Фізика. Тема уроку: Тема: «Рівноприскорений прямолінійний рух». Учитель — Стовба Світлана Миколаївна, ЗОШ №47.

Всесвітня історія. Тема уроку: Франція в останній третині 19 століття. Учитель — Литвиненко Віталій Віталійович, ЗОШ №10.

Біологія. Тема уроку: «Популяція і мікроеволюція. Видоутворення». Учитель — Дергачова Тетяна Олексіївна, СШ №3.

10 клас

Час проведення: 13.00 — 14.00

Фізика. Тема уроку: «Рівняння ідеального газу. Ізопроцессамі». Учитель — Безхлібний Вікторія Олександрівна, Морський ліцей.

Історія України. Тема уроку: «Індустріалізація в Україні в 20-30 роки. Учитель — Петровська Наталія Вікторівна, Технічний ліцей.

Біологія. Тема уроку: «Закономірності розподілу алелей в популяціях». Учитель — Пономарчук В’ячеслав Вадимович, Технічний ліцей.

20.03.2020 (пятница)

5 класс

Время проведения: 11.00 — 12.00

Естествознание. Тема урока: «Организм и его свойства. Клеточное строение организмов «. Безбородов Руслан Васильевич, СОШ №30.

Математика. Тема урока: «Свойства десятичных дробей». Учитель — Ченгал Галина Ивановна Гимназия — школа №27.

Украинский язык. Тема урока: «Предложения с однородными членами». Учитель — Музаффарова Елена Сергеевна, СШ №4.

6 класс

Время проведения: 12.00 — 13.00

География. Тема урока: «Гидросфера. Мировой океан и его части». Учитель — Баранова Альбина Георгиевна, СОШ №30.

Биология. Тема урока: «Мох». Учитель — Лактионова Татьяна Ивановна, УВК «Лицей-школа №14″.

Украинский язык. Тема урока: числительное: общая характеристика, морфологические признаки, синтаксическая роль «. Учитель — Завада Татьяна Викторовна, УВК №14.

7 класс

Время проведения: 13.00 — 14.00

Украинский язык. Тема урока «Обобщение по теме наречие». Учитель — Шолохова Елена Ивановна, ЗЗСО №15.

Физика. Тема урока: «Сила трения». Учитель — Стовба Светлана Николаевна, СОШ №47.

Геометрия. Тема урока: «Свойства треугольников. Прямоугольный треугольник». Губская Елена Федоровна.

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