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Для мариупольцев готовят праздник на День Святого Валентина

Опубликовано 12 Фев 2018

55d8wkj603yzrq32В День всех влюбленных жители и гости города смогут поучаствовать в ярком мероприятии «Все будет LOVE»со множеством локаций, интерактивов и приятных сюрпризов.

В этом году в качестве места проведения будет задействована площадь Свободы и каток. Именно с последним будут связаны несколько интересных моментов:

  • на льду будет работать караоке-зона «LowaLowa»;
  • пройдут соревнования среди влюбленных пар «Между нами тает лед»;
  • в завершении мероприятия всех гостей ожидает праздничная «дискотека» на льду.

В рамках праздника «Все будет LOVE» будут работать фуд-корт и тематические фотозоны, где каждый сможет сделать кадр на память. Для любителей загадок и интеллектуальных игр создана зона «Love is», где можно будет поучаствовать в конкурсе в стиле «вопрос – ответ», за правильный ответ в котором участники получат символические призы от партнеров праздничного мероприятия.

Для самых маленьких гостей праздника будут работать детские активности «Гномео и Джульетта» в зоне Елочного лабиринта (игровая программа, конкурсы и игры).

Организаторы праздника планируют провести множество сюрпризов и неожиданных номеров в шоу-программе, открыть резиденцию Святого Валентина и запустить в небо огромное сердце. Приглашаем всех поучаствовать в самом ярком событии февраля.

Место проведения: площадь Свободы, каток. Начало праздника в 16.00 14 февраля.

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