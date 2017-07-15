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Для полицейских Донетчины начался трехнедельный курс огневой подготовки

Опубликовано 15 Июл 2017

Тренировка полицейских 14.07 (4)Тренировки проходят по инициативе заместителя председателя Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина с привлечением руководства Международной федерации стрельбы и силового фитнеса. Среди «учеников» — оперативники территориальных органов полиции и спецназовцы.

Месяц назад тренеры международной организации по приглашению генерала Аброськина устроили соревнования по многоборью среди различных подразделений областной полиции. Правоохранители показали достаточно высокий уровень общих навыков, а оперативники не уступали по мастерству спецназа.

Сегодня члены Федерации вновь приехали в Мариуполь. На этот раз — устроить мастер-класс для правоохранителей с учетом международных требований к огневой подготовки силовиков.

В течение 28 дней 18 полицейских, среди которых представители криминального блока, роты спецназначения ГУНП в Донецкой области и корд, будут проходить теорию и закреплять полученные знания на практике для того, чтобы потом учить этому своих «коллег».

Занятия будут состоять из 4 модулей, на которых полицейские повысят свое стрелковое мастерство и научатся излагать огневую подготовку.

Среди тренерского состава — Денис Безвершенко, вице-президент Международной федерации стрельбы и силового фитнеса. Он — действующий сотрудник полиции. В органах внутренних дел Украины с 1996 года.

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