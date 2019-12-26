Для студентів організували зимовий бал

У ПК «Молодіжний» для маріупольської молоді організували зимовий бал. У ньому взяли участь 150 студентів вузів міста. Захід пройшов під супровід живої музики. Віденський вальс танцювали під віртуозну гру піаніста.

Підготовку до свята почали за два тижні до урочистої події. Студентів навчали танцювати вальс і полонез. Професійні хореографи подарували присутнім балетні постановки. Парою на балу могли стати представники різних вузів. На танцювальному вечорі діяв класичний дрес-код: хлопці були одягнені в костюми і смокінги, а дівчата — у вечірні сукні.

За словами начальника відділу молодіжної політики управління молоді та спорту Лариси Синегуб, такі заходи сплочають студентів з різних навчальних закладів.

«Наша мета — створити проактивний молодіжний рух. Студенти — ключова ланка в реалізації яскравих і масштабних проєктів. Хочемо познайомити дітей і інтегрувати ВНЗ-переселенці в активне соціальне життя. У Маріуполі вже пройшов тиждень студента, тепер — зимовий бал. Створюємо всі умови для різнобічного розвитку молоді», — зазначила вона.

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