Для жителей города стала доступной помощь в примирении между собой

19 мая в 10:00 в конференц-зале Фонда Развития Мариуполя пройдет брифинг, посвященный внедрению в работу муниципальных структур и общественных организаций технологии медиации.

Медиация – это гибкий процесс, который проводится конфиденциально, в котором нейтральное лицо помогает сторонам в процессе переговоров достичь согласия в разрешении спора или разногласий, при этом стороны имеют полный контроль над процессом принятия решения и сами определяют условия разрешения спора.

В брифинге примут участие представители общественности, управления образования Мариуполя и других структур, которые применяют эту форму работы с жителями.

Брифинг будет включать презентацию фильма Дианы Проценко «Что такое медиация?», будут оглашены результаты социологического исследования, в рамках которого была выявлена потребность жителей мариупольской громады в подобных социальных сервисах. Будет представлена программа обучения медиаторов для Мариуполя, которая является частью проекта Представительства ЕС в Украине «Наращивание потенциала громады Мариуполя для поддержки внутренне перемещенных лиц и местных жителей, пострадавших в результате конфликта».

В завершение брифинга будет объявлен набор на обучающий курс для медиаторов, который стартует в Мариуполе в начале июня. Приглашаются профильные специалисты, которые хотят повысить свою квалификацию и в дальнейшем предлагать подобные услуги для мариупольской громады.

Курс медиации включает два уровня: базовый и углубленный, что позволит подготовить для Мариуполя сертифицированных медиаторов, как того требует законодательство. Программа курса разработана на основе материалов ОО «Институт мира и согласия» (тренер Ирина Таран). После обучения участникам будут выданы сертификаты об успешном прохождении учебного курса.