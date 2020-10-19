До Маріуполя доставлена нова ПЛР-лабораторія

До Маріуполя надійшла нова лабораторія для проведення досліджень на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Найближчим часом фахівці проведуть його налаштування. Вона буде працювати на базі міської лікарні № 4.

«Лабораторія була одним з «вузьких місць», які нам необхідно було вирішити. Та кількість проб і контактних осіб, які ми обробляємо в даний час, вимагала збільшення лабораторних потужностей. Перед нами стоїть завдання не пропускати жодної контактної особи та нам важливо, щоб люди не перебували довго в провізорному відділенні. Нова лабораторія дозволить вирішити ці питання», — зазначила Ксенія Сухова.

Продуктивність лабораторії дозволяє робити 600 проб на добу. За словами директора департаменту охорони здоров’я Андрія Ремпеля, зараз формується дві спеціалізовані бригади лаборантів, які будуть забезпечувати цілодобову роботу. Співробітники отримають доплату у вигляді 300% до окладу.

Директор міської лікарні №9 Олександр Железняк заявив, що переоцінити значення запуску ще однієї лабораторії неможливо: «Ми дуже раді, що вона незабаром буде працювати. Це значно прискорить процес отримання результатів. Сьогодні, не чекаючи її запуску, ми уклали договір з приватними структурами і проводимо до 60 досліджень щодня».