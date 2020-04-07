До Маріуполя прибула ПЛР-лабораторія для діагностики коронавірусу

До Маріуполя надійшла лабораторія для проведення досліджень на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Обладнання розмістили в центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом, на базі міської лікарні № 4. Обладнання подаровано місту Міжнародним благодійним фондом Вадима Новинського.

Раніше Вадим Новинський передав маріупольським лікарням 200 комплектів засобів індивідуального захисту для лікарів і два апарати штучної вентиляції легенів.

«Ми вже поставили в Україну 10 апаратів ШВЛ, безліч захисних комплектів для медиків, тест-системи. Маріуполь завжди був і залишається для нас в числі пріоритетів. Тому ми максимально допомагаємо місту», — підкреслив директор філії «Смарт-Холдинг» у Маріуполі Олександр Трубачов.

Лабораторія компактна і автоматизована. Завдяки її невеликим розмірам, відсутнє обмеження щодо розміщення пристрою і проведення тестування. ПЛР-лабораторія дозволяє з точністю визначити наявність коронавірусної інфекції в організмі людини. Результат можна отримати за 40 хвилин. Також виявляє віруси грипу типів А, В, респіраторно-синцитіального вірусу, аденовірусу, риновіруси людини і мікоплазменної пневмонії.

На основі технології полімезарной ланцюгової реакції система може бути використана із зразками біологічних матеріалів людини з верхніх дихальних шляхів для клінічного виділення нуклеїнових кислот, ампліфікації, аналізу ДНК або РНК.