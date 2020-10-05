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До Маріуполя прибули перші тролейбуси з автономним ходом

Опубликовано 27 Окт 2020

5H0A2238-2До Маріуполя розпочато поставку останньої партії тролейбусів. У місто доставлені три з 15 з автономним ходом. До кінця року транспорт пройде обкатку та вийде на новий маршрут. Головна відмінність  транспорту –  поєднання функції  тролейбуса та автобуса. Це дозволяє виходити на більш зручні у плані логістики маршрути.

Рух автономного тролейбуса здійснюється за допомогою електродвигуна, електрична енергія для якого запасається та зберігається в акумуляторній батареї. Зарядка такого тролейбусу відбувається під час руху на лінії. Коли лінія закінчується, штанги автоматично опускаються. Водію не потрібно виходити з тролейбуса та робити це вручну. Далі тролейбус продовжує маршрут на автономній зарядці.

«Тролейбуси обладнані системою автономного ходу до 20 км. Системами кондиціонування, встановлені датчики пасажиропотоку і камери відеоспостереження. У салоні встановлені комфортні сидіння та інформаційні системи», — розповів директор департаменту транспорту та зв’язку Василь Клат.

Такий проєкт є економічно видним. Він не потребує додаткових витрат на будівництво тролейбусної лінії з встановленням опор, проведенням контактної мережі та будівництвом підстанцій.

Всього у рамках інвестиційного проєкту взаємодії з Європейським банком реконструкції та розвитку придбано 72 одиниці нових тролейбусів. З них - 57 вже працюють на вулицях Маріуполя. Ними укомплектовані існуючі маршрути та створені нові — №3, №7 та №17. 15 тролейбусів – з автономним ходом.

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