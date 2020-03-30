До Маріуполя прийшли перші експрес-тести на коронавірус

Вчора у відділення Лікарні швидкої медичної допомоги надійшла перша поставка експрес-тестів. Вони допоможуть фахівцям проводити попередню діагностику коронавирусной інфекції. Поки доставили 500 штук, очікується поставка ще 4,5 тисяч. Вони закуплені за кошти міського бюджету.

За словами заступниці міського голови Ксенії Суховой, зараз на базі міської лікарні №4 йде облаштування спеціальної лабораторії для проведення ПЛР-діагностики в Маріуполі: «Ми отримали першу партію експрес-тестів. Це дозволить медикам ефективніше оцінювати хід розвитку захворювання. Очікуємо поставку ПЛР-апарату, завдяки якому Маріуполь зможе швидко робити високоточні аналізи. Облаштовуємо для нього спеціальне відділення, яке пристосоване для цього».

У свою чергу, заступник міського голови Михайло Івченко додав, що на сьогоднішній день закупівля засобів індивідуального захисту, апаратів штучної вентиляції легенів і даних тестів — дуже ускладнена.

«В Україні великий ажіотаж на них. Доставка здійснюється тільки державним бортом. Ми максимально ефективно працюємо в напрямку закупівель, на деяких заводах закупівлі відбуваються в порядку черги. Маріуполь насилу, але зміг закупити і доставити експрес-тести в місто, а головне — за адекватною ціною і в строк», — зазначив він.

За словами лікаря-інфекціоніста вищої категорії Олени Шаповал, тести дозволяють встановити імунологічну зв’язок захворювання з коронавирусною інфекцією.

«Вони визначають імуноглобуліни М і G, але не визначають сам вірус. Тому на підставі їх не можна встановити діагноз. Експрес-тест в гострому періоді хвороби і тільки після контакту з зараженим не підтвердить наявність у пацієнта коронавируса. Підтвердити зможе тільки ПЛР-аналіз в лабораторії. Експрес-тест зможе підтвердити коронавірус тільки на 7 або 16 день хвороби. Спектр їх використання — важкі пневмонії. Так, ми зможемо припустити їх етимологію і вони дадуть нам опору в діагностиці», — підкреслила Олена Шаповал.