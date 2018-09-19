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До восьми років позбавлення волі за ножове поранення

Опубликовано 24 Сен 2018

4До чергової частини Кальміуського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні доставлений 35-річний місцевий мешканець із ножовим пораненням.

На місце події виїхали співробітники карного розшуку та слідчо-оперативна група Кальміуського відділення поліції.

Оперативно прибувши на місце поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні злочину. Ним виявився 32-річний приятель потерпілого.

Як виявилося, між товаришами виник конфлікт. В ході якого один з чоловіків і наніс опоненту удар кухонним ножем.

Потерпілого було доставлено до лікарні в тяжкому стані.

Речові докази вилучено та направлено на експертизу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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