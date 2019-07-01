«Дочекалась поки всі заснуть та втекла»

Близько другої години ночі до Центрального відділу поліції зателефонувала стурбована мешканка. Жінка розповіла, що з дому пішла її 15-річна донька.

На пошуки неповнолітньої було негайно спрямовано інспекторів ювенальної превенції Центрального відділу поліції, які впродовж кількох годин встановили місцезнаходження дівчини та повернули її додому.

Як виявилось, неповнолітня спланувала свою втечу напередодні ввечері. Дочекавшись опівночі, щоб запевнитись, що батьки вже сплять, вона тихенько вийшла з квартири та відправилась гуляти нічним містом. На щастя, за цей час вона не стала жертвою протиправних дій.

Із дівчиною та її батьками проведено профілактичну бесіду. Відносно матері складено адміністративний матеріал.

Нагадуємо! Якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду.