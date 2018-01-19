Додому повернули неповнолітню, яку розшукували по всій країні

Поки батьки не знаходили собі місця, а поліція проводила оперативні заходи з пошуку дівчини, 16-річна втікачка змінила номер мобільного телефону і спокійно гуляла вулицями Львова.

До Лівобережного відділення поліції звернулась стурбована 47-річна жінка, яка повідомила, що її неповнолітня дочка ввечері пішла з будинку сестри, але додому так і не повернулась.

Співробітники поліції ювенальної превенції розпочали оперативно-розшукові заходи, встановили обставини подій, опитали ймовірних свідків і знайомих.

За допомого спецзаходів поліцейські відслідкували місцезнаходження дівчини і знайшли її на іншій стороні країни – у Львові.

З’ясувалось, що перебуваючи в гостях у сестри, 16-річна без дозволу взяла чималу суму грошей і сіла на потяг. Про свої наміри поїхати з міста нікого не повідомила, а також не відповідала на дзвінки рідних.

Вже на Західній частині країни дівчина зрозуміла, що її розшукує поліція і замінила сім-картку зі свого мобільного, не здогадуючись, що її місце перебування давно зафіксували поліцейські.

Насолодившись одиноким життям у чужому місті, втікачка зрозуміла, що немає кращого місця окрім родинної оселі і повернулась до Маріуполя.

Зафіксувавши пересування дівчини, поліцейські зустріли її з потягу і доставили додому.

Дівчина не змогла пояснити свої дії і чому вона так поступила зі своєю сім’єю. Така витівка була перша в її житті.

З родиною була проведена профілактична бесіда, а неповнолітню поставили на облік.

Також поліцейські щодо дівчини повідомили службу по справах дітей та центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

До матері був складений адміністративний протокол ч.1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.