Должники не смогут получить админ.услуги в сервисных центрах МВД

Должники теперь не смогут получить административную услугу по регистрации и перерегистрации в сервисных центрах МВД.

28.08.2018 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 22.08.2018 № 621 «О внесении изменений в пункт 15 Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов» одновременно с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание».

В связи с этим, в случае наличия сведений о личности в Едином реестре должников перерегистрация и снятие с учета транспортного средства не производится.

Информацию о должниках можно проверить в открытом доступе на сайте Единого реестра должников Министерства юстиции Украины по ссылке: https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors .