Домашнiй насильник, який погрожував зарізати всю родину

Рятуючись від п’яного родича, дві жінки та дитина у мороз ховалися на вулиці без верхнього одягу. Поліцейські мобільної групи з протидії домашньому насильству надали допомогу родині, не допустивши тяжких наслідків. Порушник притягнутий до відповідальності.

Вчора, близько 19:30, на лінію «102» звернулася по допомогу 51-річна жінка, яка повідомила, що її син у стані алкогольного сп’яніння нецензурно висловлюється, вдарив її, крім того погрожує розправою їй, своєму 12-річному брату та співмешканці.

На виклик негайно виїхала мобільна група поліції «Поліна», яка була спеціально створена для запобігання та протидії домашньому насильству.

Біля будинку, напівроздягнені, на поліцейських чекали всі члени родини окрім дебошира. 31-річний чоловік не на жарт налякав всіх словесними погрозами зарізати, внаслідок чого родичі вибігли на вулицю у чому були.

В результаті приїзду поліції агресор заспокоївся. Мобільна група провела з чоловіком профілактичну бесіду, який пообіцяв більше такого не допустить. Відсьогодні родина перебуватиме на контролі «Поліни».

Також поліцейські заспокоїли членів родини та розповіли, що за необхідністю та особистим бажанням вони знайдуть притулок у соціальному центрі «Шелтер», де їм нададуть психологічну допомогу та все необхідне для життя.

На зловмисника був складений адміністративний протокол за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (ст.173-2 Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місцесвого тимчасового перебування).

Порушнику загрожує штраф, громадські роботи або адміністративний арешт на строк до семи діб.