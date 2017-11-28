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«Домашня» нарколабораторія коноплi

Опубликовано 30 Ноя 2017

Мариуполь нарколаборатория 30.11.17 362 куща коноплі, подрібнену суху марихуану та пристрій для її паління вилучили правоохоронці у місцевого мешканця. 2 роки чоловік вирощував коноплі у підвалі свого гаражу.

Співробітники Центрального відділу поліції отримали інформацію, що місцевий мешканець незаконно зберігає наркотики.

У ході санкціонованого ошуку у підвалі гаражу 38-річного чоловіка виявили та вилучили 62 свіжих куща коноплі різного розміру, рослини, які сушились, та 4 паперові згортки з готовою подрібненою речовиною.

У тому ж приміщенні чоловік самостійно змайстрував приладдя для вживання марихуани. Зловмисник зізнався, що протягом 2 років вирощує коноплі для вживання в особистих цілях.

За фактом відкрито кримінальне провадження ч.1 т.309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) . Чоловіку загрожує позбавлення волі строком до 3 років.

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