Последние новости

Допоможіть опізнати людину!

Опубликовано 14 Фев 2018

photo_2018-02-13_16-47-17Жінка загинула 7 січня по проспекту Металургів у Кальміуському районі, вистрибнувши з 6-го поверху.

photo_2018-02-13_16-46-33На вигляд 35-40 років, зріст 160-165 см, має русяве довге волосся, середньої статури, присутній татуаж на бровах та очах.

Була одягнена: куртка (парка) темно-зеленого кольору з хутровим капюшоном, черевики чорні з хутром усередині, в’язані рукавиці чорного кольору, шапка в’язана з рожевим низом та з зображенням рожевої зірки на потилиці, в’язаний шарф чорно-зеленого кольору, штани чорного кольору та фіолетова кофта.

При собі мала ключі від квартири.

Якщо вам відома будь-яка інформація щодо невідомої особи, повідомте про це за телефонами 095 524 03 04, 067 379 36 60, 096 797 20 14 або 102.

Похожие сообщения

Маріупольські поліцейські затримали угонщика авто

Опубликовано 14 Фев 2018

Для мариупольцев готовят праздник на День Святого Валентина

Опубликовано 12 Фев 2018

Засідання Психологічного клубу «О любви серьезно и не очень»

Опубликовано 12 Фев 2018

Амфетамін та марихуану вилучили на автовокзалах Маріуполя

Опубликовано 12 Фев 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-