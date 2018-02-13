Допоможіть опізнати людину!

Жінка загинула 7 січня по проспекту Металургів у Кальміуському районі, вистрибнувши з 6-го поверху.

На вигляд 35-40 років, зріст 160-165 см, має русяве довге волосся, середньої статури, присутній татуаж на бровах та очах.

Була одягнена: куртка (парка) темно-зеленого кольору з хутровим капюшоном, черевики чорні з хутром усередині, в’язані рукавиці чорного кольору, шапка в’язана з рожевим низом та з зображенням рожевої зірки на потилиці, в’язаний шарф чорно-зеленого кольору, штани чорного кольору та фіолетова кофта.

При собі мала ключі від квартири.

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