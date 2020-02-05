Допоможіть розшукати зниклу дитину

На Донеччині продовжують шукати неповнолітню Юлію Жолобович, яка зникла в ніч з 5 на 6 лютого. Поліцейські відпрацьовують територію Бахмутського та прилеглих районів.

До зведеної пошукової групи залучено працівників поліції Костянтинівки та Торецька, військовосліжбовців Національної гвардії.

Пошуки Юлії не припиняються ні вдень, ні вночі. На теперішній час їх територію значно розширено.

Робота зі встановлення місцезнаходження зниклої дитини триватиме, поки дівчину не знайдуть.

Орієнтування з прикметами і фото дівчини розіслані у всі ЗМІ, розповсюджені в громадських місцях та на блокпостах регіону.

Також поліцейські продовжують опитувати ймовірних свідків: водіїв міжміських автобусів, таксистів, працівників залізничних вокзалів.

Якщо ви побачите дитину, просимо терміново повідомити до поліції за телефонами (050) 473 30 55 або 102.