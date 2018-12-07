ДОПОМОЖІТЬ У РОЗШУКУ. Збройний нальот на ювелірну крамницю в Бахмуті

Поліція розшукує зловмисника, який 13 листопада під час збройного нальоту на ювелірну крамницю в Бахмуті вбив охоронця та викрав коштовності.

Прикмети підозрюваного: зріст близько 165-170 см, худорлявої статури, має спортивну підготовку та володіє навичками поводження зі зброєю.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 187 «Розбійний напад» та ч.2 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні заходи.

Якщо ви володієте корисною інформацією для слідства, просимо повідомити до Бахмутського відділу поліції за телефонами 102, (050) 473 30 55, (099)063 68 16.

Конфіденційність та винагорода гарантовані.