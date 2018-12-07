Последние новости

ДОПОМОЖІТЬ У РОЗШУКУ. Збройний нальот на ювелірну крамницю в Бахмуті

Опубликовано 13 Дек 2018

p2suIVP8Поліція розшукує зловмисника, який 13 листопада під час збройного нальоту на ювелірну крамницю в Бахмуті вбив охоронця та викрав коштовності.

Прикмети підозрюваного: зріст близько 165-170 см, худорлявої статури, має спортивну підготовку та володіє навичками поводження зі зброєю.

За фактом розпочато кримінальне провадження за  ч.4 ст. 187 «Розбійний напад» та ч.2 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні заходи.

Якщо ви володієте корисною інформацією для слідства, просимо повідомити до Бахмутського відділу поліції за телефонами 102, (050) 473 30 55, (099)063 68 16.

Конфіденційність та винагорода гарантовані.

Похожие сообщения

Другий день масштабних навчань МВС

Опубликовано 11 Дек 2018

Маріупольчанка перерахувала інтернет-шахраям 25 тисяч гривень

Опубликовано 11 Дек 2018

Наїзд на людей на зупинці громадського транспорту

Опубликовано 10 Дек 2018

Iнформаційно-просвітницька акція «Мовчати не треба»

Опубликовано 07 Дек 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-