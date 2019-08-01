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Допоможіть встановити людину!

Опубликовано 28 Авг 2019

1frtyyg26.08.2019 року тіло чоловіка було виявлено у акваторії Азовського моря біля судоремонтного заводу у Маріуполі. Наразі особа загиблого не встановлена.

Прикмети загиблого: на правому плечі має татуювання морської тематики, на грудях зліва має татуювання у вигляді чайки.

При собі в чоловіка був чорний браслет із ключем.

Якщо вам відомий чоловік або ви володієте інформацією щодо його особи, повідомте про це за телефонами 095-524-03-04, 096-797-20-14 або 102.

 

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