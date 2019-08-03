Последние новости

Допоможіть встановити людину!

Опубликовано 02 Авг 2019

3fesgdg01.08.2019 року тіло чоловіка було виявлено у покинутій будівлі по вулиці Харлампіївській міста Маріуполя. Наразі особа загиблого не встановлена.

Прикмети загиблого чоловіка: за віком, приблизно, до 40 років.

Був одягнений: темно-синя футболка з великими білими буквами, зелені шорти у клітинку та кросівки «Bonote».

Якщо вам відомий чоловік або ви володієте інформацією щодо його особи, повідомте про це за телефонами 095-524-03-04, 096-797-20-14 або 102.

 

Похожие сообщения

Поліцейські знайшли неповнолітнього маріупольця, який вчора вранці пішов з дому

Опубликовано 02 Авг 2019

Наркоманія — це не вирок!

Опубликовано 02 Авг 2019

Поліцейські викрили підлітка, який підозрюється у скоєнні грабежу

Опубликовано 31 Июл 2019

На службі не важливо чоловік ти чи жінка, ти – поліцейський, маєш обов’язок

Опубликовано 31 Июл 2019

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-