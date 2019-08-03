Допоможіть встановити людину!

01.08.2019 року тіло чоловіка було виявлено у покинутій будівлі по вулиці Харлампіївській міста Маріуполя. Наразі особа загиблого не встановлена.

Прикмети загиблого чоловіка: за віком, приблизно, до 40 років.

Був одягнений: темно-синя футболка з великими білими буквами, зелені шорти у клітинку та кросівки «Bonote».

Якщо вам відомий чоловік або ви володієте інформацією щодо його особи, повідомте про це за телефонами 095-524-03-04, 096-797-20-14 або 102.