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Допоможіть встановити місцезнаходження маріупольця, який підозрюється у скоєнні злочину
Опубликовано 14 Сен 2020
За підозрою у скоєнні злочину проти життя та здоров’я іншої особи Лівобережним відділенням поліції міста Маріуполь розшукується місцевий мешканець — Биковець Данило Миколайович, 1987 року народження.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцезнаходження вказаного чоловіка, просимо негайно повідомити про це за телефонами: 0979729395 або 0963424677.
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