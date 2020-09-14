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Допоможіть встановити місцезнаходження маріупольця, який підозрюється у скоєнні злочину

Опубликовано 14 Сен 2020

Без имени-1За підозрою у скоєнні злочину проти життя та здоров’я іншої особи Лівобережним відділенням поліції міста Маріуполь розшукується місцевий мешканець — Биковець Данило Миколайович, 1987 року народження.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцезнаходження вказаного чоловіка, просимо негайно повідомити про це за телефонами: 0979729395 або 0963424677.

Анонімність гарантовано!

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