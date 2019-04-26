Допоможіть встановити обставини події

28 квітня в період часу з 12:00 до 15:00 на території міської лікарні №2 стався конфлікт між двома чоловіками, під час якого один отримав колоті рани грудної клітини. Якщо вам щось відомо про це, повідомте до поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Прикмети учасника конфлікту: на вид 30-35 років, зріст приблизно 180-185 см, міцної статури, був одягнений в сірий светр та сині джинси.

Поліція просить відгукнутися громадян, які знаходилися у вказаний час біля лікарні та могли стати свідками злочину.

Просимо надати відому вам інформацію щодо конфлікту за телефонами: (050) 960 42 24 або 102. Цим ви допоможете встановити зловмисника.