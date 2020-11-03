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Допоможіть встановити особу чоловіка

Опубликовано 03 Ноя 2020

Центральним відділом поліції міста Маріуполя встановлюються анкетні дані громадянина, тіло якого було виявлено на території міської лікарні №2, 3 листопада 2020 року.

Прикмети: вік  50-60 років, зріст 160-170 см.,  сиве волосся.

Був одягнений: зимова куртка темно-синього кольору, капюшон в середині  помаранчевого кольору, кросівки темного кольору, джинси синього кольору, ремінь  світло-коричневого кольору, футболка з малюнком.

Якщо Ви впізнали за описом даного чоловіка,  просимо повідомити інформацію за номером: 095-524-03-04, 096-797-20-14 або 102.

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