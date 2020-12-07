Допоможіть встановити особу підозрюваного

Центральним відділом поліції міста Маріуполь встановлюється особа, яка 17.10.2020 року перебуваючи за адресою: місто Маріуполь, проспект Будівельників, біля будинку 126, спричинила тілесні ушкодження неповнолітньому хлопцеві.

Поліцейські звертаються до громадян з проханням допомогти встановити особу правопорушника.

Якщо вам відома будь-яка інформація про чоловіка, просимо повідомити за номером телефону: 0982614804 або 102. Анонімність гарантовано!

Заздалегідь дякуємо за співпрацю.