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Допоможіть встановити особу підозрюваного

Опубликовано 07 Дек 2020

image_2020-12-07_13-50-47Центральним відділом поліції міста Маріуполь встановлюється особа, яка 17.10.2020 року перебуваючи за адресою: місто Маріуполь, проспект Будівельників, біля будинку 126, спричинила тілесні ушкодження неповнолітньому хлопцеві.

Поліцейські звертаються до громадян з проханням допомогти встановити особу правопорушника.

Якщо вам відома будь-яка інформація про чоловіка, просимо повідомити за номером телефону: 0982614804 або 102. Анонімність гарантовано!

Заздалегідь дякуємо за співпрацю.

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