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Допоможіть встановити особу, що залишила на порозі пологового будинку немовля

Опубликовано 24 Апр 2020

Без имени-124.04.2020 року о 05:15 годині на порозі пологового будинку №2 міста Маріуполя було виявлено сумку для переноски немовлят, у якій знаходився хлопчик, віком 1-1,5  місяця.  

Наразі оперативники Лівобережного відділення поліції встановлюють особу, яка залишила дитину, або ж інших її родичів.

Поліція звертається до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про особу матері або її місцезнаходження, звертатися до поліції за номером 096-342-46-77, 067-262-27-85 або 098-312-25-48.

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