Допоможіть встановити особу зловмисника!

10 червня по пр-ту Будівельників, в одному з фітнес клубів міста Маріуполя, невідомий чоловік скоїв крадіжку чужих речей. Камери відеоспостереження зафіксували особу яка підозрюється в скоєнні злочину.

Чоловік зареєструвався під вигаданим ім’ям у клубі та поки знаходився у приміщені скоїв крадіжку речей, чим спричинив потерпілим збиток близько 30 000 гривен.

Якщо ви впізнали зловмисника або володієте будь-якою інформацією стосовно особи, причетної до скоєння даного злочину, прохання зателефонувати до поліції: (099) 618 — 29 — 35 або 102.