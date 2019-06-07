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Допоможіть встановити особу зловмисника!

Опубликовано 13 Июн 2019

7juyjuyj10 червня по пр-ту Будівельників, в одному з фітнес клубів міста Маріуполя, невідомий чоловік скоїв крадіжку чужих речей. Камери відеоспостереження зафіксували особу яка підозрюється в скоєнні злочину.

Чоловік зареєструвався під вигаданим ім’ям у клубі та поки знаходився у приміщені скоїв крадіжку речей, чим спричинив потерпілим збиток близько 30 000 гривен.

Якщо ви впізнали зловмисника або володієте будь-якою інформацією стосовно особи, причетної до скоєння даного злочину, прохання зателефонувати до поліції: (099) 618 — 29 — 35 або 102.

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