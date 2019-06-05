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Допоможіть встановити особу зловмисника!

Опубликовано 11 Июн 2019

5 2019_05_1126 травня 2019 року, близько 12 години, на проспекті Миру,  буд. 103, невідомим було скоєно замах на вбивство відносно мешканця Маріуполя.  Камери відеоспостереження зафіксували особу, яка підозрюється в скоєнні злочину.

Прикмети: на вигляд від 35 до 40 років, зріст 185-190 см.

Якщо ви  впізнали зловмисника або володієте будь-якою інформацією стосовно особи, причетної до скоєння даного злочину, прохання зателефонувати до поліції: (067)79 — 56 — 959 або 102.

Анонімність гарантована.

 

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