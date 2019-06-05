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Допоможіть встановити особу зловмисника!
Опубликовано 11 Июн 2019
26 травня 2019 року, близько 12 години, на проспекті Миру, буд. 103, невідомим було скоєно замах на вбивство відносно мешканця Маріуполя. Камери відеоспостереження зафіксували особу, яка підозрюється в скоєнні злочину.
Прикмети: на вигляд від 35 до 40 років, зріст 185-190 см.
Якщо ви впізнали зловмисника або володієте будь-якою інформацією стосовно особи, причетної до скоєння даного злочину, прохання зателефонувати до поліції: (067)79 — 56 — 959 або 102.
Анонімність гарантована.