Допоможіть знайти 2 школярок!

22.12.2019 року близькі втратили зв’язок із Луць Кариною В’ячеславівною 20.09.2003 року народження та Субботіною Вікторією Валентинівною 03.03.2005 року народження.

Співробітниками Кальміуського відділення поліції встановлюється місцезнаходження 2 неповнолітніх маріупольчанок:

Луць Карина В’ячеславівна, 20.09.2003р.н.

Прикмети: на вигляд 15 -16 років, зріст 170 см., середньої статури, обличчя овальне, волосся темного кольору, очі карі, брові широкі прямі.

Була одягнена: Куртка синього кольору, темні джинси, кросівки чорного кольору, червоний шарф.

Субботіна Вікторія Валентинівна, 03.03.2005р.н.

Прикмети: на вигляд 15 -16 років, зріст 165 см., середньої статури, обличчя овальне, волосся темного-рудого кольору, очі карі, брові широкі прямі.

Була одягнена: Куртка сірого кольору, темні штани, чорні черевики.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклих, просимо терміново повідомити про це за телефонами: 0677513100 або 0673793660.