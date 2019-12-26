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Допоможіть знайти 2 школярок!

Опубликовано 27 Дек 2019

неповнолітні на розшук22.12.2019 року близькі втратили зв’язок із Луць Кариною В’ячеславівною 20.09.2003 року народження та Субботіною Вікторією Валентинівною 03.03.2005 року народження.

Співробітниками Кальміуського відділення поліції встановлюється місцезнаходження 2 неповнолітніх маріупольчанок:

Луць Карина В’ячеславівна, 20.09.2003р.н.

Прикмети: на вигляд 15 -16 років, зріст 170 см., середньої статури, обличчя овальне, волосся темного кольору, очі карі, брові широкі прямі.

Була одягнена: Куртка синього кольору, темні джинси,  кросівки чорного кольору, червоний шарф.

Субботіна Вікторія Валентинівна, 03.03.2005р.н.

Прикмети: на вигляд 15 -16 років, зріст 165 см., середньої статури, обличчя овальне, волосся темного-рудого кольору, очі карі, брові широкі прямі.

Була одягнена: Куртка сірого кольору, темні штани,  чорні черевики.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклих, просимо терміново  повідомити про це за телефонами: 0677513100 або 0673793660.

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