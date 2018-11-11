Последние новости

ДОПОМОЖІТЬ ЗНАЙТИ ДИТИНУ!

Опубликовано 28 Ноя 2018

127.11.2018  близькі втратили зв’язок з Карнауховою Аліною Андріївною, 11.01.2003 року народження.

27 листопада 2018 року приблизно о 14 годині дівчина самовільно покинула заняття у одному з училищ міста Маріуполя та до теперішнього часу до дому не повернулась.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 150 см, худорлявої статури, карі очі, коричневе волосся до плечей.

Була одягнута у червоний пуховик, в’язану шапку бежевого кольору, коричневі легінси та гумові чоботи.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклої дівчини просимо негайно повідомити про це за телефонами: 096-342-46-77, 099-53-71-792, 097-97-29-395 або 102.

Похожие сообщения

Поліцейські повернули додому 10-річного школяра

Опубликовано 29 Ноя 2018

21-річний мешканець вкрав з будинків двох містян цінне майно

Опубликовано 29 Ноя 2018

Дiвчина побачила оголошення, що її розшукують, та повернулась додому

Опубликовано 29 Ноя 2018

ДТП, в якiй була травмована дитина

Опубликовано 28 Ноя 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-