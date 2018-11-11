ДОПОМОЖІТЬ ЗНАЙТИ ДИТИНУ!

27.11.2018 близькі втратили зв’язок з Карнауховою Аліною Андріївною, 11.01.2003 року народження.

27 листопада 2018 року приблизно о 14 годині дівчина самовільно покинула заняття у одному з училищ міста Маріуполя та до теперішнього часу до дому не повернулась.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 150 см, худорлявої статури, карі очі, коричневе волосся до плечей.

Була одягнута у червоний пуховик, в’язану шапку бежевого кольору, коричневі легінси та гумові чоботи.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклої дівчини просимо негайно повідомити про це за телефонами: 096-342-46-77, 099-53-71-792, 097-97-29-395 або 102.