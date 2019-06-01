Допоможіть знайти дитину!

Кальміуським відділенням поліції встановлюється місцезнаходження безвісті зниклого Редкач Максима Олексійовича, 13.06.2006 року народження.

7 червня 2019 року, близько 9 години вечора хлопець пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся. Прикмети: на вигляд 15 років, зріст 165см, середньої статури, волосся коротке, темне, очі блакитні.

Був вдягнений у синю майку ( з малюнком орла), сірі шорти та чорного кольору шльопанці.

Якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження розшукуваного хлопця, просимо звернутися на лінію 102 або за телефонами: 0673793660, 0982342334.