Допоможіть знайти дитину!

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Опубликовано 26 Янв 2018

Мариуполь ориентировка 26.01.18 125.01.2018 р. близько 18.00 годині у Приморському районі 15-річна дівчина пішла з дому в невідомому напрямку та до теперішнього часу не повернулася.

Каверіна Діана Олексіївна — 28.07.2002 року народження, на вигляд 15-16 років, зріст 160 — 165 см., середньої тілобудови, волосся довге темно — русявого кольору, очі карі. При собі мала мобільний телефон.

Була одягнена: куртка зеленого кольору, джинси синього кольору, шапка зеленого кольору з чорними смужками «Nike», сірі чоботи.

Якщо ви володієте будь-яку інформацією про місцезнаходження зниклої дівчини, просимо негайно повідомити про це за телефонами чергової частини 098-044-01-02, 067-905-49-62 або 102.

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