Допоможіть знайти людину

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Опубликовано 16 Апр 2018

1_2018-04-16_09-47-48 (2)08 квітня у Центральному районі пішла з дому та не повернулася 73 — річна жінка. Зникла Мушуріна Юлія Романівна, 15.01.1945 року народження.

Прикмети: невисока, худа, сиве волосся до плечей, блакитні очі. Була одягнена у синій плащ, спідниця, сіра кофта, біла в’язана шапка, чорні чоботи, при собі мала сумку.

Якщо ви володієте будь-яку інформацією про місцезнаходження зниклої жінки, просимо негайно повідомити про це за телефонами (096) 797 20 14  або 102.

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