ДОПОМОЖІТЬ ЗНАЙТИ ЛЮДИНУ!

04.12.18 близькі втратили зв’язок з Гриша Діаною Іванівною 09.06.2000 року народження.

4 грудня дівчина піщла з дому на вулиці Торговій у Маріуполі та до теперішнього часу до дому не повернулась.

Прикмети: середнього зросту, має довге темно-русе волосся.

Була одягнута у довге пальто чорного кольору.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклої дівчини, просимо негайно повідомити про це за телефонами: (096) 797 20 14, (095) 524 03 04 або 102.