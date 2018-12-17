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ДОПОМОЖІТЬ ЗНАЙТИ ЛЮДИНУ!

Опубликовано 21 Дек 2018

904.12.18 близькі втратили зв’язок з Гриша  Діаною Іванівною 09.06.2000 року народження.

4 грудня дівчина піщла з дому на вулиці Торговій у Маріуполі та до теперішнього часу до дому не повернулась.

Прикмети: середнього зросту, має довге темно-русе волосся.

Була одягнута у довге пальто чорного кольору.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклої дівчини, просимо негайно повідомити про це за телефонами:   (096) 797 20 14,  (095) 524 03 04 або 102.

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