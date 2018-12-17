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ДОПОМОЖІТЬ ЗНАЙТИ ЛЮДИНУ!
Опубликовано 21 Дек 2018
04.12.18 близькі втратили зв’язок з Гриша Діаною Іванівною 09.06.2000 року народження.
4 грудня дівчина піщла з дому на вулиці Торговій у Маріуполі та до теперішнього часу до дому не повернулась.
Прикмети: середнього зросту, має довге темно-русе волосся.
Була одягнута у довге пальто чорного кольору.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклої дівчини, просимо негайно повідомити про це за телефонами: (096) 797 20 14, (095) 524 03 04 або 102.