Допоможіть знайти людину!

07.01.2019 року близькі втратили зв’язок із Гвоздь Василем Васильовичем, 03.02.1986 року народження.

7 січня близько шостої години вечора чоловік вийшов торгово-розважального закладу у Центральному районі Маріуполя та до теперішнього часу до дому не повернувся.

Прикмети: зріст 170 см., темно-русе волосся, має татуювання на лівій руці у вигляді парашута.

Був одягнутий: у зимовий пуховик, темно-зеленого кольору із капюшоном.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклого чоловіка, просимо негайно повідомити про це за телефонами: (096) 797 20 14, (095) 524 03 04 або 102.