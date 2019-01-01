Допоможіть знайти людину!

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Опубликовано 14 Янв 2019

107.01.2019 року близькі втратили зв’язок із Гвоздь Василем Васильовичем, 03.02.1986 року народження.

7 січня близько шостої  години вечора чоловік вийшов торгово-розважального закладу у Центральному районі Маріуполя та до теперішнього часу до дому не повернувся.

Прикмети: зріст 170 см., темно-русе волосся, має татуювання на лівій руці у вигляді парашута.

Був одягнутий: у зимовий пуховик, темно-зеленого кольору із капюшоном.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклого чоловіка, просимо негайно повідомити про це за телефонами:   (096) 797 20 14,  (095) 524 03 04 або 102.

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