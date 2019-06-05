Допоможiть знайти людину!

29.05.2019 року близькі втратили зв’язок з Голуб Михайлом Вікторовичем, 08.03.1988 року народження.

Маріуполець волонтер, займається збором коштів для хворих дітей. 29.05. 2019 року чоловік останній раз спілкувався з батьками, яким повідомив, що знаходиться на Центральному ринку смт. Синельникове, Дніпропетровської області та збирається їхати до дому

Був одягнений: джинси, жовта футболка.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклого чоловіка просимо негайно повідомити про це за телефонами: (096) 79 72 014 або (095) 52 40 304.