Допоможiть знайти людину!

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Опубликовано 05 Июн 2019

5rggr29.05.2019 року близькі втратили зв’язок з Голуб Михайлом Вікторовичем, 08.03.1988 року народження.

Маріуполець волонтер, займається збором коштів для хворих дітей. 29.05. 2019 року чоловік останній раз спілкувався з батьками, яким повідомив, що знаходиться на Центральному ринку смт. Синельникове, Дніпропетровської області та збирається їхати до дому

Був одягнений: джинси, жовта футболка.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклого чоловіка просимо негайно повідомити про це за телефонами: (096) 79 72 014 або  (095) 52 40 304.

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