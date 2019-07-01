Допоможіть знайти людину!

09.07.2019 року близькі втратили зв’язок з Вишневською Вікторією Валеріївною, 01.07.1987 року народження.

9 липня жінка вийшла зі свого будинку по вулиці Купріна та досі її місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст приблизно 164 см, худорлявої статури, волосся кудряве, чорного кольору, нижче плечей.

Особлива прикмета: має родиму пляму на передній частині шиї.

Була одягнена: сині джинси, біла в’язана кофта, шкіряна куртка кремового кольору, кросівки у сітку чорного кольору. Також при собі мала шкіряну сумку бордового кольору.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклої жінки просимо негайно повідомити про це за телефонами: (096) 79 72 014 або (095) 52 40 304.