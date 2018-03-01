Допоможіть знайти людину!

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Опубликовано 20 Мар 2018

1_2018-03-19_15-50-5213 березня близькі втратили зв’язок з Бялим Олександром Вікторовичем 19.02.1982 року народження. До цього часу чоловік був у Києві.

Прикмети: зріст 170-175см, волосся русяве, худорлявий.

Був одягнений: темно-синя куртка з капюшоном, всередині біле штучне хутро, штани сині, чорні черевики на шнурках, кофта спортивна, червоного кольору.

Особливі прикмети: на голові зліва є шрам 10 см, права нога деформована, вмонтовані спиці.

Страждає приступами епілепсії, провалами в пам’яті. Востаннє чоловіка бачили на залізничному вокзалі в Києві.

Якщо ви володієте будь-яку інформацією про місцезнаходження зниклого чоловіка, просимо негайно повідомити про це за телефонами 096 797 20 14 або 102.

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