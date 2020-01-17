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Допоможіть знайти маріупольчанку, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення

Опубликовано 20 Янв 2020

babinaЦентральним відділом поліції встановлюється місцезнаходження Бабіної Оксани Анатоліївни 05.04.1978 року народження.

Жінка підозрюється у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка».

Прикмети: на вигляд 50-65 років , зріст 160 см, плотної статури, коротке волосся  темно-русого кольору, очі сірі, праве око з щурить, ніс прямий з горбинкою.

Особливі прикмети: кульгава хода, дефекти мовлення.

Особа без постійного місце мешкання, може знаходитися у релігійних спільнотах.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцезнаходження вищевказаної особи просимо повідомити про це за телефоном: 0996697213, 0971318770, 0675818212, або 0979914415.

Анонімність гарантовано.

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