Последние новости

Допоможіть знайти маріупольчанку

Опубликовано 25 Июн 2020

46722 червня, приблизно о 08:00 годині ранку, 33-річна жінка пішла з у невідомому напрямку та досі не повернулася. Вдома на матір чекають троє малолітніх дітей.

Центральним відділом поліції міста Маріуполя розшукується Біла Наталія Олександрівна,  27.08.1986 року народження, яка проживає у Центральному районі міста.

Прикмети зниклої: зріст  – 163 см., волосся білого кольору  до поясу, середньої  тілобудови,

Була одягнена: кепка сірого кольору, футболка чорного кольору з синіми смужками попереду, сині джинси та кросівки блакитного кольору

Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація щодо місця перебування зниклої,  зателефонувати за номером телефону: 095-524-03-04 або 096-797-20-14.

Похожие сообщения

У Маріуполі з’явилася лабораторія-музей Азовського моря

Опубликовано 25 Июн 2020

Поліцейські кінологи Донеччини обмінялися досвідом із дніпропетровськими колегами

Опубликовано 25 Июн 2020

Маріуполь став учасником змагань з віндсерфінгу

Опубликовано 23 Июн 2020

Викрито міжрегіональний канал збуту метадону

Опубликовано 23 Июн 2020

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-