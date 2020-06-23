Допоможіть знайти маріупольчанку

22 червня, приблизно о 08:00 годині ранку, 33-річна жінка пішла з у невідомому напрямку та досі не повернулася. Вдома на матір чекають троє малолітніх дітей.

Центральним відділом поліції міста Маріуполя розшукується Біла Наталія Олександрівна, 27.08.1986 року народження, яка проживає у Центральному районі міста.

Прикмети зниклої: зріст – 163 см., волосся білого кольору до поясу, середньої тілобудови,

Була одягнена: кепка сірого кольору, футболка чорного кольору з синіми смужками попереду, сині джинси та кросівки блакитного кольору

Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація щодо місця перебування зниклої, зателефонувати за номером телефону: 095-524-03-04 або 096-797-20-14.