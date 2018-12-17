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ДОПОМОЖІТЬ ЗНАЙТИ МАТІР ШІСТЬОХ ДІТЕЙ!

Опубликовано 26 Дек 2018

1712.12.18 близькі втратили зв’язок з Слободяник Анною Олександрівною 22.05.1991 року народження.

12 грудня у жінка пішла з будинку своєї бабусі на вулиці Урицького та до теперішнього часу до дому не повернулася.

Прикмети: худорлявої статури.

Була вдягнена: у зелену куртку та кепку.

Можливе місцеперебування жінки:  розважальні заклади Центрального району.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклої жінки, просимо негайно повідомити про це за телефонами:   (096) 797 20 14,  (095) 524 03 04 або 102.

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