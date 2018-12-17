ДОПОМОЖІТЬ ЗНАЙТИ МАТІР ШІСТЬОХ ДІТЕЙ!

12.12.18 близькі втратили зв’язок з Слободяник Анною Олександрівною 22.05.1991 року народження.

12 грудня у жінка пішла з будинку своєї бабусі на вулиці Урицького та до теперішнього часу до дому не повернулася.

Прикмети: худорлявої статури.

Була вдягнена: у зелену куртку та кепку.

Можливе місцеперебування жінки: розважальні заклади Центрального району.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклої жінки, просимо негайно повідомити про це за телефонами: (096) 797 20 14, (095) 524 03 04 або 102.