Допоможіть знайти неповнолітніх дітей!

25.10.2019 року пішли з дому та до теперішнього часу не повернулись: Рула Леонід Олександрович, 09.10.2003 року народження та Скворцов Микита Борисович, 11.06.2003 року народження.

25 березня 2019 року неповнолітні мешканці Приморського району відправились до торговельно-розважального комплексу у Центральному районі але до теперішнього часу їх місце знаходження не відоме.

Прикмети Рула Леоніда: на вигляд 14-15 років, зріст 160 — 165 см., середньої статури, волосся темне довге (має чілку), очі карі, ніс прямий.

Був одягнений: куртка червоного кольору з білими вставками, сині спортивні штани, кросівки чорні з білою підошвою.

Прикмети Скворцова Микити: на вигляд 14-15 років, зріст 160-165 см, середньої статури, волосся русяве коротке, очі блакитні, ніс прямий.

Був одягнений: куртка(парка)чорного кольору, чорні спортивні штани з малюнком білого кольору, чорна бейсболка, чорні кросівки з білою підошвою.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклих хлопців просимо негайно повідомити про це за телефонами: 098-044-01-02 або 067-905-49-62.